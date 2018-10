Altri rifiuti ammassati in via Rimini, scoperta nuova discarica a Montesilvano

Sono trascorsi pochissimi giorni dall'individuazione di un ammasso di rifiuti ingombranti gettati in strada e, puntualmente, un nuovo scarico di suppellettili è lì, in via Rimini a Montesilvano, come se niente fosse. A nulla valgono gli appelli, i controlli, le fototrappole e le sanzioni.

Ci sarà sempre qualcuno che agirà di testa sua, fregandosene delle regole di buon senso e dei servizi offerti dal Comune per il ritiro gratuito del materiale da smaltire. Dispiace riferire e documentare tali comportamenti.

La speranza è che la stragrande dei cittadini rispettosi dell'ambiente e amanti della propria città possano collaborare con la polizia locale e smascherare gli autori di queste aberranti azioni.