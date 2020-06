Disagi e proteste per il cantiere sul lungomare a Montesilvano: "Via Torrente Piomba al collasso" [FOTO - VIDEO]

Sta creando disagi agli automobilisti in transito ed ai residenti la deviazione obbligatoria su via Torrente Piomba del traffico lungo la riviera di Montesilvano dovuta al cantiere aperto dall'amministrazione comunale . I problemi, sul fronte della viabilità, si registrano soprattutto nel primo tratto della strada, particolarmente stretto e che non permette di svoltare in modo agevole soprattutto se si incrocia un'altra vettura nel senso opposto. Il tratto vicino alla riviera ha infatti una pavimentazione non in asfalto e la carreggiata è ridotta provocando, soprattutto nei momenti di traffico intenso, code e disagi.

Ma i residenti segnalano problemi anche per la tenuta dell'asfalto, che in molti punti presenta buche, avvallamenti e cedimenti come mostrato da alcune foto e video pubblicate da una residente sul gruppo Facebook "Montesilvano". La deviazione, lo ricordiamo, durerà almeno un mese per la nuova viabilità ciclabile e veicolare sul lungomare, ed aveva già sollevato dubbi e critiche da parte di molte associazioni ambientaliste e di ciclisti.

(foto e video Alessia De Micheli su gruppo Facebook "Montesilvano)

