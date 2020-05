A partire da giugno i disabili di Montesilvano potranno prenotare da casa il posto sui mezzi pubblici Tua

A partire dal mese di giugno partirà un servizio sperimentale dedicato ai diversamente abili di Montesilvano, che avranno la possibilità da casa di prenotare direttamente il proprio posto sui mezzi pubblici della Tua. Lo ha fatto sapere il sindaco De Martinis a seguito dell'incontro avuto con il consigliere delegato alle politiche delle barriere architettoniche Giuseppe Manganiello, il responsabile dell’ufficio disabili e dell’associazione carrozzine determinate Claudio Ferrante e il consigliere di Angsa Abruzzo Angelo D'Angelo assieme al responsabile dell'area metropolitana Chieti-Pescara di Tua, Raffaele Piscitelli.

Manganiello ha ringraziato Tua per aver garantito l'attivazione di questo servizio sperimentale, con la persona che potrà via mail o telefonicamente prenotare da casa in orari prestabiliti, fornendo il certificato di invalidità ed ottenendo un posto per sè e per il proprio accompagnatore. A causa delle norme di distanziamento per il Coronavirus, i posti a disposizione sono diminuiti ma comunque il servizio verrà garantito per due persone su linee urbane ed extraurbane.

Soddisfatto il responsabile dell'ufficio disabili Ferrante:

Promuovendo l'autonomia di persone a rischio emarginazione e facilitandone l'integrazione anche in questa situazione emergenziale si garantirà il diritto alla mobilità e la certezza del diritto delle persone con disabilità grave. E' un passo avanti importante per la città di Montesilvano, in tema di disabilità. E' determinante però l'impegno di Tua e la messa a disposizione del personale per il servizio affinché tutto possa funzionare per il meglio e al più presto.

Tua ha fatto anche sapere che fornirà un servizio sperimentale a chiamata con un mezzo per questioni urgenti di salute come visite mediche in ospedale.