Un dipinto "interattivo" campeggia in via San Francesco a Montesilvano

In molti l'hanno già notata.

In via San Francesco a Montesilvano, non lontano dalla chiesa di Sant'Antonio, un grande pannello colorato sta attirando curiosi e amanti dell'arte contemporanea.

Si tratta di un dipinto realizzato da Graziano Fabrizi che contiene un messaggio d'amore molto significativo.

Un invito a riscoprire i sentimenti ed i veri valori della vita e a non lasciarsi tentare dalle cose materiali e futili. Il linguaggio visivo dell'artista si interfaccia anche con la tecnologia. Nell'installazione è presente anche un codice cifrato (Qr code) che permette ai possessori di smartphone di connettersi direttamente ad una pagina web ed inviare il proprio selfie davanti all'opera, con l'aggiunta di una frase amorosa.

La condivisione sui social è supportata dall'hastag #amateviègratis.