Terremoto nel M5s di Montesilvano: si dimette il consigliere Panichella e passa al gruppo misto

Terremoto nel gruppo consiliare del M5s di Montesilvano. Il consigliere Raffaele Panichella infatti ha deciso di dimettersi passando al gruppo misto. I consiglieri Ballarini e Straccini commentano la notizia, sottolineando come la decisione sia attesa considerando le posizioni troppo vicine del consigliere rispetto all'amministrazione comunale di centrodestra.

L'opposizione costruttiva va fatta ma non deve essere schiacciata sulle volontà di questa maggioranza di centrodestra così lontana da noi. La linea del Movimento è sempre stata chiara e la volontà di fare un'opposizione costruttiva non può essere trasformata in una malcelata voglia di essere parte della maggioranza di centrodestra Prova ne è il fatto che il consigliere Raffaele Panichella abbia deciso di passare al Gruppo Misto piuttosto che dimettersi come coerenza avrebbe voluto.