Solo tre denunciati, a Montesilvano il maltempo frena le uscite immotivate

Ci sono state 130 chiamate al Centro operativo comunale che riguardano i volontari della Protezione Civile e Croce Rossa, impegnati nella consegna di farmaci e spesa a coloro che sono impossibilitati ad uscire anche nei casi di stretta necessità.

Sempre più le persone in stato di quarantena che chiedono informazioni in merito ai comportamenti da adottare per evitare la trasmissione del virus ai familiari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poche violazioni riscontrate, invece, dagli agenti della polizia municipale. Soltanto tre le persone identificate e denunciate senza giustificato motivo. Occhio di riguardo per la recinzione di Villa Falini, divelta da alcuno vagabondi che hanno occupato l'edificio. A sostegno dei senza tetto è poi intervenuta l'Azienda speciale che ha trovato un'adeguata sistemazione agli abusivi. Il sindaco di Montesilvano ha poi lanciato un invito ai suoi concittadini, affinché privilegino l'acquisto di prodotti italiani, per sostenere economicamente le aziende nostrane e come segno di attaccamento al nostro Paese.