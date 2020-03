Furto in un bar di Montesilvano, individuati gli autori: nei guai 2 giovani

Sono stati individuati e denunciati all'autorità giudiziaria i 2 ragazzi responsabili del furto al bar Jeko di Montesilvano.

I carabinieri hanno rintracciato i due giovani autori del furto, entrambi montesilvanesi: R.L. 34 anni e C.B., 25 anni.

Entrambi, un uomo e una ragazza. sono già noti alle forze dell'ordine mentre la refurtiva non è stata recuperata.

I ladri, approfittando del fatto che l'esercizio commerciale fosse chiuso per via dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, hanno avuto tranquillamente campo libero dopo aver scassinato una finestra laterale. I proprietari avevano pubblicato on line un video, già diventato virale, con l'obiettivo di mantenere in allerta la maggior parte dei commercianti di Montesilvano (e non) che in questo momento hanno le loro attività chiuse.

