Si va verso la demolizione e ricostruzione delle case popolari in viale Europa a Montesilvano [FOTO]

Le case popolari in viale Europa a Montesilvano saranno demolite e ricostruite.

Questo il futuro quasi certo per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica dell'Ater dopo un incontro tra l'amministrazione comunale e l'azienda.

Ieri mattina, giovedì 11 giugno, il sindaco Ottavio De Martinis, il consigliere comunale Marco Aurelio Getulio Forconi e il dirigente comunale Gianfranco Niccolò hanno incontrato il dirigente dell’Ater Gianni D’Addazio e il presidente Mario Lattanzio.

Scopo dell'incontro la riqualificazione della palazzina popolare, tramite ecobonus e il possibile abbattimento dell'edificio con successiva ricostruzione. Gli incentivi sono stati infatti estesi anche agli enti di gestione delle case di edilizia residenziale pubblica, che potranno così usufruire degli sgravi fiscali per rimettere mano a un patrimonio immobiliare in gran parte obsoleto.

«Gli alloggi residenziali di viale Europa sono stati costruiti nel 1949», dichiara il primo cittadino, «ed evidenziano una serie di problematiche strutturali e sul piano del decoro urbano, in una delle zone più centrali della città. Gli appartamenti sono sette, ma tre sono stati dichiarati non agibili a causa delle altezze e non sono abitati. Nel corso del sopralluogo con i vertici dell’Ater abbiamo trovato pieno accordo sull’idea di abbatterli per realizzare delle residenze nuove e sicure. Appartamenti confortevoli per andare incontro alle numerose richieste dei residenti. Aspetteremo nei prossimi giorni le ulteriori direttive sugli incentivi del governo, che permetteranno all’Ater di riqualificare anche altre case popolari in città».