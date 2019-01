Montesilvano, demolito magazzino abusivo in via Di Vittorio

Gli uffici di polizia municipale stanno notificando da qualche mese diverse ordinanze di demolizione emesse dall'Ufficio Urbanistico, sezione abusivismo edilizio di Montesilvano. Moltre strutture edificate senza autorizzazione sono già state smantellate. Questa mattina il provvedimento esecutivo è scattato nei confronti di una struttura in legno sorta all'insaputa dell'Amministrazione Comunale in via Di Vittorio. Dopo la notifica fatta recapitare al responsabile, il quale ha provveduto a sue spese a rimuovere la struttura adibita a magazzino, gli agenti hanno dovuto smantellare il basamento di cemento che fungeva da fondamenta, addebitando al trasgressore i costi dell'operazione.