Demolite costruzioni abusive in via Rimini a Montesilvano [FOTO]

Nuove costruzioni abusive sono state rimosse dagli operatori di Formula Ambiente e Sapi, intervenuti in via Rimini a Montesilvano per liberare un cortile delle case popolari da manufatti costruiti senza autorizzazione.

Alle operazioni di bonifica hanno partecipato anche polizia locale e carabinieri per sedare un tentativo di aggressione da parte di un residente nei confronti di un operaio impegnato nella demolizione.

L'area è stata sgomberata con l'utilizzo di una spazzatrice, una gru, un mini van e un furgone. Smantellate sei recinzioni utilizzate per custodire biciclette, un container, elettrodomestici, poltrone e mobili in disuso e grosse quantità di materiale ferroso, compresi rottami di vetture e pezzi di carrozzeria.