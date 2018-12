Montesilvano, degrado ed incuria del verde nella zona dei Grandi Alberghi

Il Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio attacca l'amministrazione Maragno per la pessima gestione del verde urbano nel quartiere PP1, ovvero la zona che ricade attorno ai Grandi Alberghi e Porto Allegro. Secondo l'associazione, la situazione è sotto gli occhi di tutti, con le palme Phoenix malate e colpite dal punteruolo rosso, aiuole abbandonate e prive di alberature.

In particolare, attorno al Pala Dean martin non vi sono giardini di qualità ed alberi, mentre nella zona dei Grandi Alberghi il progetto di restyling non ha di fatto contemplato la piantumazione di nuovi alberi o arbusti:

"Assistiamo in questo quartiere a uno sconsiderato elogio del cemento a scapito dei servizi ecosistemici degli alberi e del verde urbano. Abbiamo visto intere aree lasciate incolte di fronte al Pala Dean Martin in cui si potrebbero creare giardini mediterranei o inserire alberi da ombra per il miglioramento delle visuali e per valorizzare le strutture. Anche lungo Viale d'Andrea, il collasso di tutte le palme impone una nuova riprogettazione del verde con il miglioramento dei parchi cittadini l'inserimento di più specie arboree e arbustive resistenti. Ricordiamo che un verde di qualità, oltre a combattere l'inquinamento atmosferico e a migliorare la salute psico-fisica dei cittadini, fa incrementare il valore economico degli immobili che si trovano in questa zona."

L'associazione ha compiuto un lungo sopralluogo in zona assieme ai residenti che da tempo denunciano la situazione di degrado, ricordando che una corretta gestione del verde pubblico è fondamentale anche dal punto di vista turistico, soprattutto in una zona fortemente cementificata come la PP1 di Montesilvano.