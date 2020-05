Montesilvano, degrado nel parco La Favola: "Non hanno provveduto a tagliare l'erba"

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci lo stato di degrado che vige nel parco "La favola", a Montesilvano, e per la precisione in via Giovanni Castellano.

"I parchi - denuncia il cittadino - sono tutti chiusi perché non hanno provveduto a tagliare l'erba. I bambini devono ancora rimanere dentro: chiedo a chi di dovere di intervenire e fare qualcosa per risolvere questo problema. La situazione, come si può vedere dalle fotografie che ho scattato, è pietosa".