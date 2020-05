De Martinis spiega in tv i criteri adottati per salvare il turismo balneare

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, è intervenuto in collegamento su Rai 3 durante l'ultima puntata di "Agorà" per spiegare le modalità riguardanti la gestione della spiaggia e permettere quindi alla categoria dei balneatori di salvare in parte la stagione estiva. Il livellamento della sabbia e la pulizia del litorale sono a carico dell'amministrazione comunale, sia nelle aree demaniali pubbliche che private.

Consapevoli che il settore non avrà la stessa possibilità di garantire gli ombrelloni e le attività degli anni passati, si predispone almeno una serie di misure per garantire sgravi fiscali e alleggerire alcune spese, garantendo al tempo stesso tutti i parametri di salute, di sicurezza e di decoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.