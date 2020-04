A Montesilvano De Martinis accoglie le richieste dei commercianti: stop alle tasse locali per 3 mesi

Gianni Taucci per Confesercenti, Gianluca Di Domizio dell'associazione "Montesilvano nel Cuore" e Carmine Salce (Cna) sono stati interpellati dal sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis per organizzare la fase 2 che coincide con la graduale ripartenza delle attività commerciali.

Accolte gran parte delle richieste, a cominciare dal blocco di tre mesi del pagamento dei tributi di suolo pubblico e rifiuti e all'estensione degli spazi esterni per il distanziamento sociale. Nel piano comunale per il rilancio del commercio cittadino, approvato anche dall'assessorato allo Sviluppo Economico, rientra anche la realizzazione di una piattaforma online per le consegne a domicilio, riservata solo alle attività del territorio cittadino. De Martinis ha dichiarato:

Si riparte dalla sospensione di Tari e Tosap con lo sguardo proiettato al mese di giugno con la ripresa delle attività di bar e ristorazione che potranno estendere i tavolini esterni senza costi aggiuntivi, rispettando armoniosamente gli altri esercizi commerciali confinanti. Inoltre, abbiamo proposto una premialità fiscale ai balneatori, che sceglieranno di restare aperti anche di sera. Infine, cercheremo di snellire gli aspetti burocratici per agevolare la categoria

Intanto tra due settimane partiranno i lavori di asfaltatura di corso Umberto che diventerà isola pedonale almeno un giorno a settimana, con libero accesso a coloro che sono muniti di monopattini e bici elettriche.