De Martinis ricorda i tre poliziotti deceduti in un incidente aereo: 15 anni fa la tragedia in mare - FOTO

Un cerimonia per pochi intimi, ma ugualmente solenne e significativa. Il sindaco di Montesilvano De Martinis avrebbe voluto dedicare un ricordo molto più imponente per i tre poliziotti dell'11° reparto volo di Pescara, ma l'emergenza in corso non ha consentito di estendere l'invito alla cittadinanza e alle tante autorità civili e militari.

Così, questa mattina, insieme ad una delegazione del sindacato di polizia, si è svolta la suggestiva commemorazione in onore di Maurizio Formisano, Fabrizio Di Giambattista e Valerio Valentini che l'11 maggio del 2005 morirono in un incidente aereo dopo essere precipitati nelle acque del mare Adriatico al largo di Fossacesia. Una lapide a loro dedicata è esposta all'interno del giardino pubblico di via D'Andrea dove oggi è stato deposto un mazzo di fiori.