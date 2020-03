Il sindaco di Montesilvano bacchetta il premier Conte per gli aiuti alle famiglie bisognose

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lo ha lasciato intendere a chiare lettere.

La palla ora passa ai sindaci dei comuni italiani che dovranno gestire al meglio le risorse che lo Stato mette a disposizione del popolo.

A Montesilvano, Ottavio De Martinis, a capo dell'amministrazione comunale, sta già pensando a provvedimenti interni straordinari per affrontare l'emergenza dal punto di vista del sostegno economico, sia con soluzioni alternative che nella gestione dei fondi provenienti dal decreto Cura Italia: "Sto decidendo insieme ai dirigenti comunali, per garantire massima trasparenza ed equità, quali saranno i criteri per l’assegnazione dei contributi. Sono consapevole che la straordinaria crisi economica determinata dalle prescrizioni presidenziali abbia colpito in particolare modo le imprese individuali, le partite iva, quindi i lavoratori autonomi e, di conseguenza, le loro famiglie. Consiglio vivamente ai furbi dell’ultima ora di tenersi a distanza".

Il sindaco ha già incaricato ai componenti della sua squadra di governo cittadino, di formulare un pacchetto di interventi a beneficio dei montesilvanesi e dell'economia locale. "Continuerò ad affrontare le responsabilità con coscienza e coraggio. Nessuno rimarrà indietro".