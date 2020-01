Il sindaco De Martinis riscopre Le Naiadi: "Qui ospiteremo manifestazioni estive"

Il complesso sportivo "Le Naiadi" potrebbe ospitare l'estate prossima una serie di eventi pensati per il cartellone delle manifestazioni organizzate dal Comune di Montesilvano.

L'idea, suggerita dal sindaco della città rivierasca, Ottavio De Martinis, nasce dopo un'accurata visita che il primo cittadino ha effettuato all'interno della struttura, avvalendosi della guida del direttore generale, Nazzareno Di Matteo.

"Insieme abbiamo ragionato su sinergie sportive, turistiche e ricreative da realizzare con la nostra città. Le Naiadi potrebbero ospitare degli eventi del cartellone estivo delle manifestazioni visto che nella zona a sud del nostro territorio non abbiamo location idonee. Ragioneremo anche per eventuali opportunità sociali, pensando agli impianti sportivi in relazione alle persone disabili presenti in città”.

In questi giorni, al Pala Pallanuoto, si sta allenando la nazionale maschile Under 16 in funzione della Coppa del Mondo in programma a Luglio. La delegazione azzurra soggiorna in un noto albergo del lungomare di Montesilvano.