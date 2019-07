Montesilvano, il sindaco De Martinis accoglie la delegazione russa

Visita importante questa mattina a Montesilvano, dove il sindaco De Martinis ha accolto la delegazione russa guidata dal primo consigliere d’Ambasciata, Dmitry Gurin. L'appuntamento è stato organizzato dall'associazione degli italiani amici della Russia in collaborazione con la Regione Abruzzo.

Gurin ha visitato la nostra Regione per effettuare un sopralluogo in vista della visita dell'Ambasciatore Plenipotenziario della Federazione Russa, Sergey Razov ad ottobre, tornando a Montesilvano dopo aver ricevuto il “Premio Tre Colli” dall’amministrazione comunale. Il sindaco e l'assessore Comardi hanno mostrato al consigliere d'Ambasciata il Pala Dean Martin ed il borgo di Montesilvano Colle. In autunno saranno presenti anche imprenditori locali per un interscambio culturale e di promozione del territorio abruzzese.

De Martinis ha commentato:

“Con la visita di Dmitry Gurin, primo ministro dell’ambasciata, in un ricevimento propedeutico all’arrivo dell’Ambasciatore abbiamo aderito alla possibilità di favorire scambi culturali con la nostra città e il popolo russo e scambi economici tra gli imprenditori. Un collegamento dall’aeroporto di Pescara consentirebbe di stabilire intese più veloci e ancora più concrete con un ritorno economico importante per tutto il territorio. Auspico la possibilità che, in collaborazione con la Regione Abruzzo, si possa lavorare in questa direzione”

L'assessore Comardi: