De Martinis e Aliano incontrano i giovani imprenditori edili [FOTO]

Ottavio De Martinis e Anthony Aliano hanno partecipato ad una conviviale organizzata dai giovani imprenditori del settore edile. Un incontro voluto dai nuovi costruttori guidati da Andrea De Leonibus, in prospettiva degli sviluppi e della crescita esponenziale della terza città abruzzese per numero di abitanti, al primo posto per la ricettività turistica alberghiera.

L'assessore all'Urbanistica ha poi invitato i presenti a collaborare nella ideazione del nuovo Piano Regolatore Generale:

"Solo se il Piano nascerà con la partecipazione attiva di tutti i soggetti presenti sul territorio - ha detto Aliano - diventando un effettivo strumento di sviluppo e non un mero esercizio didattico, la città potrà godere di una vera nuova progettualità partecipata".

Una città, a detta dello stesso assessore, che oggi non risulta più funzionale e che ha bisogno di acquisire una nuova identità. Qualcuno ha erroneamente interpretato questo passaggio, pensando alla nascita imminente della Grande Pescara, quando invece il riferimento è al progetto urbanistico che ha bisogno di adeguarsi alle nuove e diverse condizioni rispetto a un Prg vecchio ormai di 20 anni.

Presente alla tavolata anche il direttore generale di Confindustria Chieti-Pescara, Luigi Di Giosaffatte. Alla prossima cena prenderanno parte gli esponenti Ance delle due province.