Danni maltempo a Montesilvano: ecco come fare per richiedere i risarcimenti

Anche a Montesilvano, come a Pescara e negli altri comuni colpiti dall'ondata di maltempo e grandine del 10 luglio, il Comune ha aperto i termini per presentare le richieste di risarcimento danni da parte dei cittadini e delle imprese. Il sindaco De Martinis ha fatto sapere che la giunta comunale ha approvato la delibera per la dichiarazione di stato d'emergenza e per questo l'ente comunale procederà nelle prossime settimane ad effettuare una ricognizione dei danni subiti dal patrimonio pubblico, privato e delle attività produttive.

Le domande potranno essere presentate entro il 18 luglio alle 17,30 ed i moduli sono scaricabili dal sito ufficiale del Comune www.comune.montesilvano.pe.it. Ricordiamo che il presidente della Regione ha inoltrato al Governo la richiesta di stato di calamità naturale per le località colpite dal maltempo.