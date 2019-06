La forzista Damiana Rossi colma il vuoto nella giunta di Montesilvano

Damiana Rossi, eletta nelle liste di Forza Italia, ricopre il posto vacante nella giunta comunale guidata dal sindaco Ottavio De Martinis e mette ordine ed equilibrio alle ripartizioni in seno alla maggioranza e alle quote rosa.

La giovane componente dell'esecutivo ha in carico le deleghe alla viabilità, polizia locale, lavori pubblici, personale, pari opportunità ed edilizia scolastica.

Si tratta della terza figura femminile, dopo le nomine di Deborah Comardi e Barbara Di Giovanni.