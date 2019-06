Cucciolo di cane aggredito al parco Le Favole di Montesilvano

Brutta disavventura capitata questa mattina al deputato della Camera, l'avvocato Andrea Colletti, esponente del M5S.

Approfittando di una pausa di lavoro, è andato con il suo cane Nuuk, un cucciolo di cinque mesi di razza Samoiedo, al parco pubblico "Le Favole" di via Verrotti, non lontano dal suo studio legale.

Una buona occasione per stare all'aria aperta con il suo fedele compagno a quattro zampe nell'apposita area di sgambettamento riservata ai cani.

Nuuk era legato al guinzaglio, a differenza di un altro esemplare ben più massiccio, presumibilmente un pitbull di colore marrone, che ha approfittato di un attimo di distrazione del suo proprietario per avventarsi contro il suo simile. Il cagnolino del noto parlamentare ha riportato una frattura a una zampa anteriore con quattro punti di sutura per la profonda ferita. Nella concitazione generale, il molosso è stato portato via da un ragazzo che indossava una canotta estiva e aveva un braccio tatuato. Si cercano testimoni ed è molto probabile che il politico presenti denuncia verso ignoti alle autorità competenti.