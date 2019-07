Cuccioli di cane abbandonati in uno scatolone sul lungomare di Montesilvano

Quattro cuccioli di cane di circa un mese e mezzo di vita sono stati abbandonati ieri, giovedì 18 luglio, sul lungomare di Montesilvano all'altezza dello stabilimento balneare "Gente di Mare".

Ad accorgersi di questo scatolone lasciato lungo il marciapiede è stata donna che ha letteralmente dovuto "arrangiarsi" per salvare i 4 animaletti abbandonati al loro destino.

La donna, avendo ritrovato i cagnolini nello scatolone ha subito telefonato alla polizia municipale segnalando la situazione ma come risposta si è sentita dire che i vigili urbani non sarebbero intervenuti perché non di loro competenza.

Dunque dalla polizia municipale è stata rimbalzata al servizio veterinario della Asl che invece di intervenire sul posto per recuperare i cuccioli ha pensato bene di commissionare direttamente alla donna il trasporto degli animaletti nella sede di via Renato Paolini a Pescara. La residente, pur di salvare quelle 4 anime, ha caricato in automobile lo scatolone e portato i cani nella sede del servizio veterinario della Asl. In sostanza la cittadina ha dovuto farsi carico, al posto delle Istituzioni preposte, di salvare i cuccioli abbandonati.

Del caso si è interessata anche la guardia zoofile Carmelita Bellini del Dog Village.