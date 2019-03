Iniziati a Montesilvano i corsi formativi della Protezione Civile

Con un bel numero di adesioni, il corpo volontari della Protezione Civile di Montesilvano si prepara all'avvio dei corsi di formazione riservato alle aspiranti nuove leve del servizio civile.

Il primo incontro conoscitivo si è tenuto nella sala comunale "Di Giacomo" a palazzo Baldoni.

Dalla prossima settimana partiranno le lezioni ogni martedì e giovedì per un totale di sette appuntamenti.

Saranno affrontati i temi legati alla composizione del servizio nazionale di Protezione Civile, agli aspetti legali del volontariato in base alle nuove normative e alla riforma del terzo settore, alle fasi tecnico-operative e di allertamento, alla previsione e prevenzione dei rischi, per arrivare al termine del percorso didattico alla prova di comprensione degli argomenti trattati e al conseguente rilascio dell'attestato di partecipazione, valido anche come credito formativo per gli studenti.

Il corso è sostenuto dal dipartimento nazionale della Protezione Civile e dalla Regione Abruzzo e vede il coinvolgimento del corpo nazionale dei vigili del fuoco.