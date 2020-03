Anche Montesilvano nell'elenco delle città abruzzesi colpite dal Coronavirus

Nell'elenco crescente delle persone contagiate c'è anche un cittadino di Montesilvano.

A darne notizia è stato il sindaco Ottavio De Martinis che nella tarda serata di ieri, 11 marzo, ha ricevuto comunicazione di un uomo risultato positivo al Covid-19 (Coronavirus).

Non sono state rese note altre indicazioni relative alla generalità della persona contagiata, nel pieno rispetto della più assoluta riservatezza.

Nel suo annuncio alla cittadinanza, il primo cittadino tiene a ribadire quanto segue:

«Invito tutti a non diffondere messaggi inopportuni e fuorvianti come accaduto nella giornata di ieri ma, ancora una volta, a rispettare quanto prescritto dal governo, restando, fatto salvo impegni lavorativi e familiari improcrastinabili, a casa. Grazie a tutti per quanto, sono certo, responsabilmente farete».