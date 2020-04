Coronavirus, a Montesilvano due nuovi casi positivi al test

Due nuovi casi positivi al test sul Covid-19 si sono registrati a Montesilvano, e vanno ad aggiungersi agli 88 dei giorni scorsi. Lo ha comunicato la Asl di Pescara. Tuttavia ieri non si sono registrati, fortunatamente, decessi. Le vittime finora accertate sono state 13.

"Vi chiedo ancora di continuare a rispettare i divieti - ha scritto su Facebook il sindaco Ottavio De Martinis - Vi ringrazio per la pazienza e per gli sforzi che state facendo: ricordiamoci che questi sacrifici sono utili per salvare la nostra vita e quella delle persone care. Continuiamo a perseverare restando a casa: i nostri concittadini scomparsi giovedì e l’aumento dei casi positivi al Covid-19 di ieri devono farci capire che non siamo ancora fuori dall’emergenza sanitaria e che occorre ancora un forte senso di responsabilità da parte di tutti".