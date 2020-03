Coronavirus, salgono a 2 i contagiati da Covid-19 a Montesilvano su 137 in Abruzzo

Salgono a 2 i residenti di Montesilvano contagiati da Covid-19 (Coronavirus) sul totale di 137 in Abruzzo.

A farlo sapere è il sindaco Ottavio De Martinis che invita nuovamente a restare in casa.

"Mi hanno comunicato che un altro concittadino è stato ricoverato in ospedale con il Coronavirus", scrive il primo cittadino, "a questo punto le persone in ospedale, residenti a Montesilvano, salgono a due. Appena avrò altre notizie ve le comunicherò. Restare a casa in questo momento è importantissimo per superare l’emergenza, vi chiedo perciò massimo senso di responsabilità e di uscire solo in caso di reale necessità".

Questo inoltre quanto rivolto ieri De Martinis ai suoi concittadini:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Cari amici e concittadini, questa è la prima domenica che trascorriamo senza poter vivere le nostre quotidianità, la prima senza Santa Messa, la prima senza cinema o senza pranzo o cena al pub o al ristorante, la prima senza la domenicale chiacchierata al bar o sul lungomare. E' triste, lo è per tutti. Ma al tempo stesso indispensabile, se vogliamo sconfiggere questo virus infame. Oggi più che mai, restiamo a casa e riscopriamo i valori della famiglia, quelli fatti di dialogo, di condivisione e anche di gioco.Ci sarà presto tempo, ne sono certo, per tornare a vivere tutto il resto, ma oggi è il tempo del sacrificio e della preghiera. Nel ringraziare ancora una volta di cuore quanti si stanno adoperando per prestare assistenza alla nostra popolazione, mi stringo a tutti voi in un forte e caloroso abbraccio, invitandovi a pregare per quanti stanno lottando contro il virus".