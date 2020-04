Montesilvano fa i conti con le morti da Coronavirus, deceduta una coppia di anziani

Alla notizia di nessun caso di positività registrato nelle ultime 48 ore, fa da contraltare la comunicazione della Asl riguardante il decesso di due anziani di Montesilvano ricoverati all'ospedale di Penne.

Si tratta di un uomo di 85 anni e di una donna di 74 che purtroppo si aggiungono alle precedenti 11 vittime da Covid-19 (Coronavirus).

Il sindaco De Martinis, nel rivolgere le più sentite condoglianze ai familiari, rimarca l'accento sul rigoroso rispetto delle limitazioni senza abbassare minimamente la soglia di guardia. "Una perdita che coincide con la nuova ordinanza emessa proprio nella giornata di oggi, in cui si chiede a tutti di restare a casa e di non cantare vittoria, perché il virus è ancora presente sul nostro territorio e può contagiare proprio quando pensiamo di essere fuori pericolo. Per questo ora è importantissimo seguire tutti i divieti e osservare le prescrizioni in maniera minuziosa”.

Proseguono pertanto anche i controlli della polizia locale che ha rilevato due contravvenzioni per violazione del Dpcm. Intanto, il corpo dei volontari della Protezione Civile di Montesilvano si rafforza con l'investitura ufficiale di 11 giovani tra i 18 e 35 anni che hanno già ricevuto le uniformi.