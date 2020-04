Coronavirus, Montesilvano si prepara alla fase 2 ma con cautela

Viene definita "ripartenza green", con l'utilizzo della bicicletta quale mezzo preferibile per i brevi spostamenti.

L'amministrazione comunale di Montesilvano si prepara alla fine parziale del lockdown adottando una serie di misure che entreranno in vigore dopo il 3 maggio.

In un'ottica più sostenibile, si punta alla mobilità alternativa e in questo contesto la soluzione migliore è quella di circolare in bici sui percorsi idonei e di utilizzare i monopattini elettrici.

Il trasporto pubblico sarà contingentato e le riprese delle attività produttive, con la riapertura degli esercizi commerciali, degli uffici e delle aziende, avverranno in modo graduale e con molto raziocinio. "Stiamo lavorando già da giorni ad un pacchetto economico per il rilancio dell’economia locale", dichiara il sindaco De Martinis, "già in questa settimana, e così a seguire, incontreremo con riunioni telematiche i rappresentanti di ogni categoria (commercianti, bancari, balneatori, albergatori, ristoratori, piccoli proprietari, imprenditori edili, industriali e artigiani) con cui vogliamo condividere un percorso concreto per un auspicato ritorno alla normalità, pur tenendo conto che alcune abitudini dovranno cambiare”.

Intanto il prossimo mese dovrebbero partire i lavori già appaltati per le postazioni di bike sharing e si sta studiando un pacchetto di servizi agevolati per chi deciderà di pernottare negli alberghi e b&b, fare shopping in città e prendere la tintarella in spiaggia.