L'amministrazione di Montesilvano apre un conto corrente per le donazioni spontanee

Il vice sindaco di Montesilvano con delega alla Protezione Civile, Paolo Cilli, ha comunicato l'apertura di un conto corrente bancario per le donazioni. Il denaro raccolto verrà utilizzato per sostenere le persone in difficoltà con l'acquisto di generi alimentari e altri beni necessari. L'Iban è il seguente:

IT87U0311177340000000001492

Tutte le operazioni di accreditamento verranno gestite dal centro operativo comunale, dove ieri sono giunte circa 300 le chiamate per informazioni sui buoni spesa, con 27 telefonate invece per la consegna di farmaci e spesa a domicilio da parte dei volontari di protezione civile e Croce Rossa:

“Numerose le richieste di cittadini e di aziende che in questi giorni si sono offerti di aiutare chi vive in situazioni di precarietà a causa dell’emergenza sanitaria – afferma Cilli – Le donazioni servirannno per l’acquisto di generi alimentari e di altre necessità durante questo periodo difficile. Il conto corrente sarà gestito dal Centro operativo comunale per garantire la massima trasparenza”.