Coronavirus, a Montesilvano un numero amico a disposizione dei cittadini traumatizzati

Il numero è 085/4481216 ed è dedicato al servizio di sostegno psicologico messo a disposizione dall'Azienda Speciale di Montesilvano. Risponderanno specialisti dei servizi sociali che sapranno trovare le giuste parole per dare sollievo e tranquillità alle persone stressate, ansiose e prese dal panico a causa della situazione di emergenza che stiamo vivendo.

La linea telefonica è attiva dalle ore 9 alle ore 16.

Oltre al supporto degli psicologi, c'è anche l'impegno dei volontari della Protezione Civile e Croce Rossa, a disposizione degli anziani per la consegna a domicilio di farmaci e della spesa quotidiana. A seguito dei controlli a tappeto della polizia municipale sono state segnalate due sale di slot machine aperte e anche alcuni bar sono stati invitati a spegnere gli apparecchi di giochi d'azzardo. Il comandante Casale dichiara che la situazione è tutto sommato sotto controllo. Il vice sindaco Cilli comunica invece che la domanda per il rimborso dei libri scolastici è stata prorogata al 30 aprile 2020. Sospeso il servizio del centro di raccolta per i rifiuti ingombranti.