Montesilvano: un convegno sui rimedi naturali al diabete

I rimedi naturali sono il sistema di prevenzione più efficace da adottare in casi di malattie metaboliche, in particolare il diabete. Questo secondo il parere di un'esperta nutrizionista, la dottoressa Marilisa Laudadio che recentemente ha pubblicato un interessante libro sul tema, dal titolo "Come vincere il diabete in maniera naturale" e distribuito dalla casa editrice Nuovo Mondo di Pescara. Il volume sarà presentato giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 18, nel corso di un incontro aperto a tutti che si terrà all'hotel La Ninfea di Montesilvano.

Nell'occasione non mancheranno consigli e suggerimenti sulle proprietà nutritive e terapeutiche degli alimenti, sull'utilizzo di erbe e spezie medicinali e su un corretto stile alimentare, utili per contrastare la malattia altamente diffusa che colpisce circa 4 milioni di italiani