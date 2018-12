Montesilvano, un convegno dedicato al "Dolce dei tre colli"

Un convegno dedicato al "Dolce dei tre colli", tipico della tradizione di Montesilvano, per conoscerne ogni aspetto e curiosità. L'evento si è tenuto ieri a Palazzo Baldoni ed ha visto come relatore Antonio Farchione, docente di Marketing all’università D’Annunzio e autore di un volume, di prossima uscita sul dolce locale che ha tenuto una lezione all'Università della Terza Età. Qualche anno fa il Comune di Montesilvano lancò un concorso per rilanciare il dolce tradizionale, e Farchione ne ha illustrato storia, preparazione e caratteristiche nutrizionali.

Giuseppe Tini, presidente dell'Università popolare e della Terza Età: