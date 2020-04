Nuovi controlli a Montesilvano, 4 verbali per violazione del Dpcm

La polizia locale di Montesilvano ha controllato oggi 65 veicoli, effettuando 4 verbali per violazione del Dpcm. Nel pomeriggio le operazioni di verifica sono state effettuate insieme ai carabinieri di Montesilvano.

Intanto finora sono giunte, sul sito Internet del Comune, circa 1600 domande per i buoni spesa. Il sindaco Ottavio De Martinis aveva avvertito i cittadini:

"Bisogna essere precisi sui dati personali dichiarati. Le domande che non corrispondono al vero vengono respinte al mittente e i furbetti segnalati penalmente".

Appello che qualcuno non ha rispettato, nel vano tentativo di raggirare i dirigenti comunali chiamati ad esaminare le autocertificazioni compilate per l'ottenimento dei buoni spesa. Tra le dichiarazioni pervenute e verificate, infatti, qualcuna risulta non essere veritiera. In questo caso scatterà il deferimento alle autorità penali, con le inevitabili conseguenze, mentre ovviamente le autodichiarazioni mendaci verranno respinte.