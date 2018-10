Montesilvano, controlli nel palazzo di via Isonzo: nessun clandestino

Operazione interforze da parte di Polizia municipale, Carabinieri, unità cinofile e Asl. Sotto controllo lo stabile di via Isonzo dove risiedono molti stranieri. Un esposto dell'amministratore del condominio ha fatto scattare l'attività di controllo con una serie di ispezioni nei vari appartamenti. Tutti gli inquilini presenti in quel momento sono risultati in regola con i documenti ed il permesso di soggiorno.

Trattasi per la maggior parte dei casi di cittadini senegalesi che in questi giorni sono impegnati nei lavori in campagna, ma che si trovavano a casa, visto il maltempo. Al quinto piano dell'edificio c'è poi l'appartamento andato completamente distrutto dalle fiamme qualche mese fa e che deve essere bonificato dal proprietario, mentre al primo piano è stato riscontrato un problema all'impianto elettrico e di riscaldamento.