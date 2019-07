Prosegue a Montesilvano la lotta all'abusivismo e alla contraffazione, nel mirino anche gli acquirenti

Sarà una domenica particolare per il consigliere comunale Marco Forconi che ha annunciato una sua iniziativa personale contro la vendita di merce contraffatta.

L'esponente di Fratelli d'Italia vigilerà domani 21 luglio in un tratto di spiaggia libera alla ricerca di ambulanti abusivi, per dare seguito all'action day intrapreso con i vigili urbani di Montesilvano, polizia e carabinieri.

Stavolta il temerario paladino dell'amministrazione, con delega alla sicurezza, è intenzionato a colpire anche gli eventuali acquirenti che rischiano sanzioni pecuniarie e penali. Occhio quindi a non cadere nella trappola della mercanzia venduta illegalmente a basso costo.