Montesilvano, controlli dei carabinieri negli Sprar con le unità cinofile - FOTO

Controlli questa mattina da parte dei carabinieri all'interno degli Sprar di Montesilvano. L'operazione è stata condotta assieme alle unità cinofili di Chieti, nell'ambito dei controlli preventivi sul territorio. Le strutture, che ospitano migranti, attenzionate dai militari sono quelle di viale Abruzzo, via Valle d'Aosta mentre altri controlli sono stati effettuati in delle palazzine di via Isonzo e via Marinelli.

I controlli hanno dato esito negativo.