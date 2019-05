Controlli a tappeto sulle strade di Montesilvano da parte dei carabinieri

Weekend movimentato per gli uomini dei carabinieri e del servizio Radiomobile della Compagnia di Montesilvano, coadiuvati da un equipaggio dell'Aliquota Operativa con autovettura di copertura.

Nelle giornate di sabato e domenica sono stati sottoposti a controllo 77 autoveicoli con più di 150 persone identificate, per un totale di 5 contravvenzioni per violazione del Codice della Strada.

Due vetture sono state sottoposte a sequestro amministrativo perché sprovviste di copertura assicurativa. Ritirata una patente di guida e un libretto di circolazione. Otto persone hanno dovuto effettuare il test dell'etilometro. Controlli anche a un pubblico esercizio e nelle abitazioni di 15 soggetti agli arresti domiciliari.