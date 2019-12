Natale all'insegna dei controlli a tappeto per i carabinieri di Montesilvano: denunce e sequestri

Sono stati raddoppiati i servizi preventivi da parte dell'arma dei carabinieri di Montesilvano in occasione delle feste natalizie. Il territorio di competenza ha visto la massiccia presenza di diverse pattuglie dell'aliquota radiomobile impegnata in una serie di controlli straordinari. I veicoli controllati sono stati 190, con conseguente identificazione di 297 persone, 41 delle quali risultate censite per vari reati. Un cittadino straniero è stato colpito da decreto di espulsione e altre 6 denunciate per violazione del codice penale e del codice della strada.

Tra questi, il tentato furto, furto aggravato, evasione dai domiciliari, concorso in falsità materiale, guida sotto l'influenza dell'alcool e spaccio di stupefacenti. Un mezzo è stato sottoposto a sequestro in quanto risultato rubato. Altre due vetture sono state rinvenute dopo la loro sparizione per furto. Tra i numerosi provvedimenti adottati, si registrano 4 violazioni amministrative per uso di droga (art. 75 DPR 309/90), un sequestro penale per patente di guida falsa, 3 persone proposte per la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio e 8 soggetti sottoposti a varie misure preventive. Questi risultati mettono in risalto l'efficacia dell'operato dei carabinieri del Comando Compagnia di Montesilvano che promettono l'intensificarsi delle attività nei prossimi giorni a ridosso del capodanno.