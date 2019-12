Pubblicato a Montesilvano il bando di accesso ai contributi di sostegno per le spese di affitto

Il Comune di Montesilvano informa l'avvio della graduatoria, mediante pubblico avviso, per l'accesso al contributo integrativo per il pagamento dell'affitto di casa.

Lo stabilisce un decreto ministeriale che assegna alla Regione Abruzzo un fondo di sostegno da ripartire ai comuni richiedenti.

A occuparsi della selezione delle domande pervenute entro il giorno 8 gennaio 2020 sarà l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali.

Si fa riferimento all'annualità 2019 e sul sito istituzionale, o in alternativa sul sito http://www.aziendasociale.it, è possibile scaricare il modulo precompilato di richiesta e tutti i requisiti necessari per accedervi. Fondamentale è il reddito annuo imponibile del nucleo familiare che si colloca in due fasce di riferimento, a seconda dell'incidenza sul reddito complessivo. L'ammissione viene rilasciata solo dopo attente verifiche della situazione economica e patrimoniale del richiedente.