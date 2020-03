Salgono a 17 i cittadini di Montesilvano colpiti da Covid-19

In totale sono 17 a oggi, mercoledì 18 marzo. Le ultime notizie non proprio confortanti pongono Montesilvano tra le prime città abruzzesi che registrano un numero consistente di persone risultate positive al Covid-19 (Coronavirus).

Il sindaco De Martinis lancia in continuazione appelli che invitano alla prudenza e al rispetto delle regole.

Insieme alla polizia locale, il primo cittadino ha potuto verificare le poche presenze in giro e sono stati rari i casi di interventi per redarguire soggetti che trasgrediscono.

Il servizio di rifornimento di spesa e farmaci a domicilio, esclusiva di anziani over 65, disabili e persone in regime di sorveglianza attiva, prosegue senza sosta. I numeri sono 085 4481216 per questo tipo di assistenza, mentre per il supporto psicologico si può telefonare allo 085 4481326. I vigili hanno controllato in lungo e in largo la città nei vari punti cardine e di accesso. Unica segnalazione negativa riguarda un gruppetto di ragazzini intenti a giocare a calcio nel campo sportivo di via Senna. I minorenni si sono introdotti scavalcando la recinzione.