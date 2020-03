Salgono ad 11 le persone di Montesilvano ricoverate per Coronavirus: il sindaco scende in strada per fare dei sopralluoghi - FOTO

Ottavio De Martinis, in compagnia del Comandante Nicolino Casale e altri uomini della Polizia locale di Montesilvano, è andato a rendersi conto di persona del comportamento dei suoi concittadini. Le numerose segnalazioni che testimoniavano di gente in giro sulla strada parco e sul lungomare non hanno trovato particolare riscontro, a detta del primo cittadino.

"Quella che ho visto con i miei occhi è una situazione molto diversa da quella che da giorni viene denunciata. Le vie cittadine sono deserte, fatta eccezione per le suddette strade, dove qualche ragazzo extracomunitario, intento a chiacchierare con suoi connazionali non a debita distanza, è stato redarguito e allontanato".

Le attenzioni di De Martinis si sono poi concentrate fuori ai supermercati dove file composte di gente a debita distanza hanno dato un ulteriore segnale di disciplina. Nel pomeriggio Carabinieri e Polizia locale hanno intensificato i controlli rafforzando i posti di blocco. La città viene dunque costantemente monitorata e non vengono segnalati evidenti episodi di assembramento. Per questo De Martinis ha inteso ringraziare pubblicamente i montesilvanesi tramite i social:

"Sono orgoglioso di voi per la maturità dimostrata. Un sentito grazie va agli operatori sanitari, i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa, i miei dirigenti e dipendenti comunali e i tanti lavoratori per il servizio che stanno rendendo alla collettività"

Sul fronte dei contagi, il primo cittadino ha fatto sapere di aver appreso da fonti non ufficiali di altre 6 persone ricoverate, per un totale di 11 cittadini di Montesilvano attualmente colpiti da Coronavirus e finiti in ospedale. Il Coc invece ha ricevuto circa 50 richieste di assistenza da parte di cittadini per rifornimento alimentare, di farmaci ed informazioni. La polizia locale ha svolto i controlli lungo le strade con una cinquantina di persone identificate, senza registrare irregolarità.

