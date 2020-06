A Montesilvano un consiglio comunale per discutere di Tari e immobili destinati a nuovo uso

Nel pomeriggio di domani, 23 giugno, nel municipio di Montesilvano sindaco, segretario generale, consiglieri, assessori, responsabili di settore e collegio dei revisori si ritroveranno, a partire dalle ore 15.30, per la seduta del consiglio comunale che sarà concentrata su due punti fondamentali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In primo luogo la tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2020 e poi, a seguire, la dichiarazione di interesse pubblico riguardante un immobile ubicato in via Mincio 14, che è stato trasferito al Comune dall'Agenzia Nazionale. Spazio anche ad eventuali interrogazioni, interpellanze e mozioni.