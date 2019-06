Proclamati i consiglieri comunali eletti a Montesilvano e il sindaco De Martinis [FOTO]

Si è celebrata questa mattina, venerdì 7 giugno, la proclamazione ufficiale sia del neo sindaco Ottavio De Martinis che dei consiglieri comunali eletti dopo le elezioni amministrative dello scorso 26 maggio.

Il presidente della commissione del tribunale, il giudice Marco Bortone, ha proclamato sindaco De Martinis con 17.614 voti, al secondo posto Vincenzo Fidanza con 4.571 voti, terzo Raffaele Panichella con 4.107.

Stabilita anche la data del primo consiglio comunale che si terrà il 19 giugno.

Per quanto riguarda i consiglieri eletti è stata confermata la seguente suddivisione:

Questi i consiglieri che comporranno l'assise civica:

Lega Salvini Abruzzo:

Fratelli d’Italia Giorgia Meloni:

Montesilvano in Comune:

Forza Italia-Udc:

Montesilvano Anno Zero-Pd:

Movimento 5 Stelle:

Questo quanto dichiarato dal sindaco De Martinis:

«Questa città deve tornare allo splendore di una volta, da oggi inizieremo a lavorare anche per comporre in breve tempo la giunta. Un ringraziamento a tutti coloro che mi hanno sostenuto, sono certo che faremo un buon lavoro, in collaborazione anche con i consiglieri di minoranza. Un ringraziamento alla mia famiglia: a mia madre per quello che mi ha insegnato, a Ornella, alle mie figlie e un pensiero al mio papà, che da lassù continuerà a guidarmi».