Montesilvano, il consigliere Forconi pubblica lo stipendio su Facebook

Operazione trasparenza da parte del consigliere comunale di Fratelli d'Italia di Montesilvano Marco Forconi, che ha postato sul suo profilo Facebook una foto, con relativo commento, che mostra la cifra versata dal Comune nei suoi confronti per l'attività istituzionale da lui svolta.

Forconi ha evidenziato come, nonostante i gettoni di presenza per i consigli comunali e l'attività svolta per le deleghe su sicurezza urbana e politiche della casa e la presidenza alla commissione lavoro, politiche giovanili e pari opportunità, il suo impegno sia quasi gratuito così come accade per gli altri consiglieri sia di maggioranza che d'opposizione: