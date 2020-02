Consegnati all'Unitalsi i proventi del concerto di Piero Mazzocchetti

È stato un successo di pubblico e di partecipazione solidale l'evento patrocinato dall'amministrazione comunale lo scorso 26 gennaio.

Il concerto di Piero Mazzocchetti al Pala Dean Martin si è svolto nel segno della beneficenza a favore dell'Unitalsi, l'associazione cattolica che si occupa principalmente di assistere e accompagnare i fedeli ammalati in pellegrinaggio nei vari santuari in Italia e all'estero.

L'incasso ricavato dallo spettacolo "That's amore - Note di solidarietà" è pari a 3.427 euro, donati interamente alla sezione abruzzese.

A ricevere l'assegno dalle mani del sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, dell'assessore alle Manifestazioni Deborah Comardi e dal celebre tenore, è stata la presidente della sottosezione Unitalsi Chieti - Vasto, Anna Carla D'Orazio. Il denaro verrà utilizzato per contribuire alla realizzazione di "Casa Celeste", un luogo di accoglienza per le famiglie di bambini malati. Piero Mazzocchetti è stato recentemente a Lourdes con Flavio Insinna in qualità di testimonial dell'Unitalsi e presto ci ritornerà su invito della presidenza nazionale, nel mese di settembre.