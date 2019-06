Aperte a Montesilvano le iscrizioni per aspiranti poeti, pittori e reporter

C'è tempo fino al 10 luglio per consegnare i lavori da inserire nel 14° concorso indetto dall'associazione "Amare Montesilvano", con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

Terminata la prima fase che ha visto 71 partecipanti tra bambini, ragazzi e adulti in gara nella sezione "Presepi", con le varie rappresentazioni della Natività giudicate ed esposte durante lo scorso periodo natalizio, tocca adesso agli alunni delle 12 scuole coinvolte e a tutti coloro che intendono presentare i propri elaborati per ogni singola sezione, iscriversi alla fase dedicata alla poesia, alla pittura e alla fotografia.

Il concorso è aperto a tutti e non c'è un limite di età. Le poesie dovranno pervenire in due copie dattiloscritte, non superiori a 30 versi o righe. Le pitture non potranno superare cm 50x70 compresa la cornice e vanno accompagnate da una breve descrizione dell'opera e del tipo di tecnica utilizzata. Per le fotografie, si accettano stampe che abbiano il lato maggiore compreso tra i 20 e i 30 centimetri, ma sono ammesse anche stampe di formato diverso purché montate su cartoncino 20x30 cm.

Gli scatti, in bianco e nero o a colori, dovranno avere un titolo rappresentativo. La commissione giudicante sarà composta da esperti dei vari settori e presieduta dagli assessori alla Pubblica Istruzione e al Turismo del Comune di Montesilvano. Non potranno far parte della giuria gli insegnanti degli alunni in concorso, tanto meno parenti o affini.

Ulteriori informazioni sul bando e la scheda di partecipazione sono consultabili sulla pagina facebook "amaremontesilvano", sul sito del Comune oppure chiamando i numeri 3398360769. La mail è amaremontesilvano@libero.it