Accordo raggiunto fra Comune ed associazioni di categoria di Montesilvano sulla tassa di soggiorno

Accordo raggiunto con quasi tutte le associazioni di categoria a Montesilvano, sulla questione della tassa di soggiorno. Il sindaco De Martinis ha espresso soddisfazione dopo il tavolo tenutosi ieri in Comune al quale hanno partecipato direttore di Confesercenti Gianni Taucci, in rappresentanza anche del direttore della Cna di Pescara Carmine Salce, Ottavio Di Stanislao per Confinustria Chieti-Pescara, Daniela Renisi per Federalberghi, Stefania e Argia Tontodonati per l’associazione Alberghiamo.

Accordo raggiungo su durata, importo ed esenzioni della tassa, e si sta ragionando sull'istituzione di un comitato che possa decidere la destinazione dei fondi.

Si prevede a breve l’introduzione di un software a norma, in regola con il decreto anticorruzione, per partire a giugno. Si è arrivati a una decisione praticamente comune che ci permetterà di programare bene gli obiettivi sul turismo e di investire sulla ricezione attraverso la riqualificazione del lungomare cittadino, la promozione turistica della città e su altre questioni che valuteremo insieme. Infine è stato deciso di fare una distinzione tra le categorie degli alberghi a seconda delle loro classificazioni

Anche l'assessore al turismo Comardi ha espresso soddisfazione, aggiungendo che gli operatori hanno chiesto tre giorni per verificare e garantire con uno studio di fattibilità controlli e sicurezza sulla gestione della tassa, con il passaggio della delibera venerdì in commissione consiliare e poi in consiglio per l'approvazione definitiva.

L’unico contrario all’inserimento della tassa di soggiorno è Confindustria, che nei prossimi giorni ha stabilito di proporre dei suggerimenti utili al progetto.