Montesilvano, il Comune ha assistito oltre 120 famiglie nel 2018

Oltre 120 persone assistite, 35 mila euro di investimenti e buoni spesa ed acquisto per oltre 10 mila euro. Sono alcuni dei numeri snocciolati dal sindaco Maragno in merito alle politiche di pronto intervento sociale attuate dal comune di Montesilvano nel 2018.

Misure alle quali si vanno ad aggiungere il Rei ed altri sgravi fiscali, che permettono alle famiglie e cittadini in difficoltà di affrontare le spese indispensabili per una sopravvivenza dignitora:

Nello specifico sono 122 le persone che hanno trovato sostegno nel Pis. Di queste 86 sono di nazionalità italiana e 36 gli stranieri, 79 sono le donne e 43 gli uomini. Il pagamento di fitti in caso di sfratto rappresenta la principale voce tra i fondi distribuiti, con oltre 13.600 euro; quasi 11.000 euro sono stati stanziati per il pagamento delle bollette per le utenze; 3.500 circa sono i fondi per l’acquisto di libri scolastici per gli istituti secondari di primo e secondo grado; circa 1.700 euro è la spesa per alloggi provvisori; circa 1000 euro sono stati destinati per dare sostegno nel pagamento di funerali; circa 500 euro per il trasporto di studenti; infine circa 4.000 euro per la gestione di situazioni particolari.

Sono invece 340 le persone, su circa 900 che hanno presentato la domanda, destinatarie del reddito di inclusione, una misura di contrasto alla povertà erogata dall’Inps, che si compone di un beneficio economico, erogato per mezzo di una carta di pagamento elettronica, mensilmente, che va da un minimo di 187 € a un massimo di 539 euro, in base al numero dei componenti del nucleo familiare oltre che ovviamente della condizione economica. Infine sono 183 le persone destinatarie di assegni per nuclei familiari e 104 quelli per maternità.