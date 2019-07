Montesilvano, il Comune assume personale: al via il bando

Il Sindaco De Martinis cerca validi collaboratori. Dal capo di gabinetto a figure professionali in grado di gestire la segreteria e le mansioni legate alla gestione ordinaria. Per l'individuazione dei candidati idonei a ricoprire i quattro posti vacanti di direttore amministrativo, il Comune ha emanato un avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale.

Gli interessati potranno consultare dettagliatamente ogni riferimento relativo alle modalità di assegnazione e ai requisiti richiesti. Si cerca anche un addetto per l'ufficio stampa che sia regolarmente iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti da almeno due anni. La domanda per l'incarico di responsabile della comunicazione va presentata all'ufficio protocollo entro le ore 10 del 29 luglio 2019. Scadenza che va rispettata anche per gli altri quattro ruoli richiesti.